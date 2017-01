Presidente Venceslau encerra invencibilidade do Santo André na LBF

Nesta quinta-feira, Presidente Venceslau e Santo André voltaram a se enfrentar pela Liga de Basquete Feminino. Após três derrotas, o Presidente Venceslau conquistou a primeira vitória na competição, triunfando por 55 a 53 em casa.

Até então invicto no campeonato, o Santo André começou melhor, abrindo vantagem e indo para o intervalo vencendo por 28 a 20. Porém, a história da partida seria decidida no terceiro quarto.

O Presidente Venceslau voltou melhor do intervalo e fez o dobro de pontos das visitantes: 24 a 12. Assim, as donas da casa conseguiram tirar não só a diferença, como também virar o placar. O final do jogo ficou emocionante, com as duas equipes podendo sair com a vitória. No final, foram as mandantes que levaram a melhor.

A cestinha da partida foi Jaqueline, do Santo André, que marcou 19 pontos. Pelo lado do Presidente Venceslau, Flavia Luíza foi a maior pontuadora, com 13.

O resultado marcou a primeira vitória do Presidente Venceslau na competição, que vinha de três derrotas. Além disso, foi encerrada a invencibilidade do Santo André, que havia vencido seus três primeiros confrontos no torneio.

As equipes voltam a atuar na próxima quarta-feira. Às 20 horas, o Santo André encara o Blumenau, enquanto o Presidente Venceslau mede forças com o Sampaio Corrêa às 21 horas.