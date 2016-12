Em último jogo do ano da LBF, Santo André volta a vencer o Sampaio

A última partida do ano da Liga de Basquete Feminino foi responsável por encerrar o 2016 com chave de ouro. Em um jogo emocionante, disputado até o estouro do cronômetro, o Santo André voltou a receber o atual campeão Sampaio Correa nesta quarta-feira e venceu mais uma. Desta vez, por 59 a 56.

Com o resultado, as meninas de São Luís do Maranhão seguem sem uma vitória sequer no torneio e ocupam a parte de baixo da tabela. Já as paulistas permanecem com 100% de aproveitamento e dividem a liderança com o Corinthians. Esta é a segunda vez que as equipes se enfrentam neste começo de temporada e o Santo André se deu melhor nas duas.

O duelo no ginásio Pedro Dell Antonia se manteve equilibrado até o último quarto, quando as donas da casa conseguiram desequilibrar e sair com o triunfo. Mesmo com a melhora do Santo André, o Sampaio não facilitou, mas também não conseguiu alcançar as adversárias no placar.

A efetividade – e a vitória – das mandantes passaram muito pela atuação de Simone. A pivô de 37 anos fez um duplo-duplo com 15 pontos e 11 rebotes. Quem também brilhou foi a ala maranhense de 32 anos Palmira, cestinha da partida com 17 pontos.

Pela próxima rodada, o Santo André entra em quadra no dia 10 de janeiro, quando visita o Presidente Venceslau. Já no dia 9 o Sampaio Correa vai em busca de sua primeira vitória na temporada, recebendo Uninassau.