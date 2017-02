Em casa, Santo André bate o América e conquista a quinta vitória na LBF

Na noite desta quarta-feira, jogando em casa, no ginásio Pedro Dell Antonia, o Santo André superou o Uninassau/América por 75 a 71, mas segue na terceira colocação da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Com o resultado, as equipes chegaram ao mesmo número de vitórias e derrotas: cinco e quatro, respectivamente. Contudo, o Uninassau/América segue na vice colocação por ter um saldo melhor. Assim, o Santo André aparece na terceira colocação. O líder segue sendo o Corinthians.

Atuando em seus domínios, o Santo André foi superior nos três primeiros quatros, administrando a vantagem na última parcial. O grande destaque do jogo foi Ineides Casanova, do América. A atleta foi a cestinha da partida, com 21 pontos, e ainda conseguiu dez assistências, nove rebotes e sete bolas roubadas. Além dela, Tati marcou 20 pontos. Pelo lado do Santo André, destaque para Silvinha, com 17 pontos e oito rebotes.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, às 20 horas, novamente em Santo André. Desta vez o Uninassau/América terá a chance de dar o troco.

Presidente Venceslau vence o Blumenau

Outro confronto direto aconteceu nesta sexta. Em casa, o Presidente Venceslau derrotou o Blumenau por 65 a 58, em partida válida pelo primeiro turno da LBF.

O resultado fez com que a equipe paulista alcançasse sua terceira vitória na competição. Agora, aparece com três triunfos e seis revezes, enquanto as catarinenses figuram com dois resultados positivos e sete derrotas.

O segundo confronto entre as duas equipes acontece na próxima sexta-feira, novamente às 20 horas, no interior paulista.