Corinthians derrota o Santo André fora de casa e mantém liderança da LBF

Na noite desta terça-feira, o Santo André recebeu o Corinthians pelo primeiro turno da Liga de Basquete Feminino. Apesar de jogar fora de casa, o Timão conseguiu superar o adversário e venceu por 61 a 58.

Atuando em seus domínios, o Santo André começou melhor, vencendo o primeiro quarto por 17 a 14. Contudo, o rendimento das donas da casa caiu, e o Corinthians empatou o confronto. Assim, as equipes foram para o intervalo com o marcador igualado: 26 a 26.

O equilíbrio permaneceu na partida, e as duas equipes tinham chances de saírem com a vitória. Nos segundos finais, o Alvinegro foi mais eficiente, virou o confronto e garantiu mais uma vitória.

A cestinha da partida foi Jaqueline, do Santo André, com 15 pontos. Além dela, Erika marcou 11. Pelo lado do Alvinegro, mais uma vez Damiris se destacou, com 13 pontos e nove rebotes. Iza, por sua vez, marcou 12 pontos.

Agora, o Timão aparece com seis triunfos em sete jogos, e segue como líder da competição. Apesar da derrota, o time do ABC Paulista aparece bem, e figura em terceiro, com quatro triunfos e três revezes.

Na próxima quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar, novamente no ginásio Pedro Dell Antonia, em Santo André. Será a chance dos donos da casa tentarem dar o troco no Corinthians.

Confira abaixo todos os resultados desta terça-feira

Uninassau/América 67 x 63 Presidente Venceslau

Santo André 58 x 61 Corinthians