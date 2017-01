Com terceiro quarto arrasador, Blumenau vira sobre o Santo André

Na noite desta sexta-feira, o Blumenau conquistou a segunda vitória na Liga de Basquete feminino. Atuando em casa, a equipe de Santa Catarina superou o Santo André por 66 a 61.

Apesar de jogar em seus domínios, o Blumenau começou tomando pressão do Santo André, que marcou 20 pontos primeiro quarto e abriu sete pontos de vantagem no placar. Na segunda parcial, o time da casa tentou reagir, mas não evitou ir para o intervalo atrás no marcador: 33 a 27 para as paulistas.

A história mudou no terceiro quarto. A pausa fez bem para o Blumenau, que voltou com tudo para a partida. Com uma parcial arrasadora, com direito a 28 pontos, em comparação a apenas 13 do Santo André, as donas da casa passaram à frente, e apenas administraram a vantagem para garantirem a vitória.

Pelo lado do Blumenau, destaque para Cacá, que foi a cestinha da partida com 16 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências. Além dela, Fernando Bibiano terminou com um duplo-duplo, com 11 pontos e 12 rebotes. No Santo André, Thaíssa foi a segunda maior pontuadora do jogo, com 15, e Silvinha marcou 13 pontos para o time.

Agora, o time catarinense aparece com duas vitórias e quatro derrotas, enquanto as paulistas somam quatro triunfos e dois revezes. O Santo André volta a atuar na próxima terça-feira, quando recebe o Corinthians, às 20 horas, no Ginásio Pedro Dell Antonia. Já o Blumenau joga apenas na quarta, novamente em casa, contra o Sampaio Corrêa, às 20 horas.

Confira abaixo os resultados desta sexta-feira na LBF.

Blumenau 66 x 61 Santo André

Sampaio Corrêa 71 x 58 Presidente Venceslau