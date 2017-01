Mahrez vence o prêmio de Jogador Africano do Ano

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou na noite da última quinta-feira o vencedor do seu prêmio anual dado ao melhor jogador de futebol nascido no continente, e na edição de 2016 foi o argelino Riyad Mahrez quem levou a premiação. O meia-atacante foi peça chave do Leicester na conquista surpreendente do Campeonato Inglês 2015/2016 com uma série de grandes atuações.

Mahrez é o primeiro jogador da Argélia a levar o prêmio, que já foi vencido pelo marfinense Yaya Touré e pelo camaronês Samuel Eto’o quatro vezes cada. Na eleição final, superou o vencedor de 2015, o gabonês Pierre Aubameyang, do Borussia Dortmund, além do senegalês Sadio Mané, que atua no Liverpool.

Na votação, uma disputa acirrada pelo posto de campeão: Mahrez conseguiu vencer com 361 votos, contra 313 de Aubameyang. Mane ficou a uma distância maior em terceiro, tendo recebido 186 votos.

Outras premiações que foram anunciadas deram destaque a dois jogadores da Nigéria: na categoria de “Talento Mais Promissor”, o prêmio foi dado ao atacante Kelechi Iheanacho, do Manchester City. Já em “Jogador Jovem do Ano”, Alex Iwobi, do Arsenal, foi o vencedor.