Firmino faz dois, e Liverpool atropela Leicester em retorno ao Anfield

Depois de três rodadas jogando como visitante, o Liverpool reencontrou-se com a sua torcida neste sábado e fez valer o mando de campo. Retornando ao Anfield Road, que passou por uma reforma, os Reds tiveram uma atuação de gala e golearam o atual campeão Leicester City por 4 a 1 sem grandes dificuldades pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

A equipe de Jurgen Klopp não deu chances aos campeões da última temporada. O brasileiro Firmino abriu a contagem, e Mané fez o segundo. Após uma falha grotesca de Lucas Leiva, o Leicester descontou com Vardy ainda no primeiro tempo, mas Lallana e FIrmino completaram a goleada dos mandantes na etapa final.

A vitória, segunda no torneio, leva o Liverpool à oitava posição da Premier League, com sete pontos. Já o Leicester conheceu sua segunda derrota, estacionou nos quatro pontos e caiu para 13º. Os Reds voltam a entrar em campo na próxima sexta-feira, em clássico contra o Chelsea no Stamford Bridge. O Leicester, no meio de semana, estreia na Liga dos Campeões contra o Club Brugge na Bélgica.

O jogo – Fora de campo, o clima era de festa pela reabertura do Anfield após uma reforma que ampliou a capacidade do estádio. Dentro de campo, o Liverpool dava sinais de uma verdadeira exibição de gala contra os atuais campeões.

Com toque de bola envolvente e veloz e uma marcação alta, estilo próprio do técnico Jurgen Klopp, os Reds não deram chance para o Leicester nos primeiros minutos e não demoraram a abrir o marcador. Aos 12 minutos, Firmino recebeu grande enfiadad e bola de Milner, cortou o zagueiro e bateu rasteiro, marcando um belo gol.

O time visitante mostrava dificuldades para vencer a forte marcação mandante e evitar os impulsos ofensivos do Liverpool. No entanto, o Leicester contava ao menos com uma tarde inspirada do seu goleiro Schmeichel, que fez uma bela defesa à queima-roupa após nova tentativa de Firmino aos 25 minutos.

No entanto, o goleiro alemão não conseguiria parar o fulminante ataque vermelho aos 31 minutos. Após mais uma longa e rápida troca de passes, Sturridge deu de calcanhar para Mané, que chegou batendo com precisão e aumentou a vantagem do Liverpool.

O Leicester não mostrava força de reação e parecia contente em não sofrer mais gols antes do intervalo. No entanto, os atuais campeões receberam um belo presente de Lucas Leiva para diminuírem o placar e começarem a acreditar em reagir. Aos 38 minutos, o brasileiro, que atuou improvisado como zagueiro, fez uma verdadeira lambança na saída de bola e entregou a redonda para Vardy, que só empurrou para as redes.

O gol animou os visitantes, que por muito pouco não terminaram a primeira etapa com um placar igualado. Dois minutos depois do gol, Drinkwater cobrou lateral longo para dentro da área, Huth desviou e a bola tocou o travessão de Mignolet.

O técnico Claudio Ranieri decidiu promover uma troca no intervalo para dar mais mobilidade ao ataque do Leicester na etapa final, e Musa foi a campo para saída de Okazaki. Entretanto, a situação do time visitante se complicaria de vez logo nos primeiros minutos de segundo tempo.

Mais uma vez os passes rápidos do ataque do Liverpool foram fatais. Aos 11, Wijnaldum recebeu na área e fez um belo pivô para Lallana, que chegou batendo forte e acertou o ângulo de Schmeichel, sem chances para o goleiro adversário.

No minuto seguinte ao gol, os Reds aproveitaram vacilo da defesa visitante e por muito pouco não fizeram o quarto: Firmino lançou Sturridge, mas o camisa 15 acabou batendo em cima de Schmeichel. A resposta do Leicester veio aos 16 minutos. Mahrez aproveitou um buraco na defesa do Liverpool e deu passe preciso para Vardy, que soltou a bomba, mas Mignolet fez grande defesa.

Assim como na etapa inicial, a partida era boa e movimentada no segundo tempo, e o Liverpool continuava superior mesmo com a vantagem de dois gols. Depois de alguns minutos de domínio do Leicester, os Reds voltaram a atacar e quase marcaram novamente aos 33, mas Henderson acabou batendo para fora após passe rasteiro de Firmino.

O dia não era mesmo de Vardy e cia. Sem inspiração, os visitantes não conseguiam mais reagir e ainda viram o Liverpool transformar a vitória em goleada. Aos 43 minutos, Mané recebeu em velocidade, driblou o goleiro e tocou para Firmino. Com o gol livre, o brasileiro tocou para as redes e fechou a conta para os Reds.

