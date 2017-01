Após quase fechar com Santos, Barcos anuncia retorno à LDU, do Equador

Na primeira semana de janeiro, o Santos ficou muito próximo de anunciar a contratação do atacante Hernán Barcos, que estava no Vélez Sarsfield. O atacante já havia acertado salários (cerca de R$ 200 mil) e tempo de contrato com o Peixe. Porém, uma dívida de um R$ 1 milhão com o time argentino acabou emperrando o acordo e o alvinegro desistiu do negócio. O jogador de 32 anos, porém, não perdeu tempo e acertou seu retorno à LDU, do Equador. As duas partes anunciaram a novidade na tarde deste sábado, através de redes sociais.

“Voltando ao maior do Equador”, escreveu o argentino, que desembarca neste domingo para firmar contrato, ainda sem tempo divulgado.

O atacante estava emprestado ao Vélez pelo Sporting, de Portugal, até junho deste ano, mesmo mês em que ficaria livre no mercado. O acerto com o Santos só não foi concretizado pois o time argentino deve cerca de R$ 1 milhão ao centroavante e esperava que ele abrisse mão da quantia para ser liberado. Barcos, por sua vez, propôs que o Peixe bancasse a dívida. O presidente Modesto Roma, porém, descartou o acordo, travando a negociação.

Barcos atuou pela LDU entre 2009 e 2011, onde fez 64 partidas oficiais. Logo na sequência, o argentino acertou sua transferência para o Palmeiras. No clube equatoriano, ele menos só jogou menos do que pelo Grêmio, onde foram 112 jogos, entre 2013 e 2015. No Equador, o centroavante conquistou o Campeonato Equatoriano e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2010.