Matuidi admite proposta da Juventus e lamenta não ter se transferido

Blaise Matuidi admitiu sua vontade de deixar o Paris Saint-Germain e se transferir para a Juventus nesta janela de transferências. O clube italiano buscou no meio-campista francês uma reposição para Pogba, vendido para o Manchester United na maior negociação da história do futebol, mas o PSG barrou a saída do titular.

“Houve uma proposta oficial, realmente. Eu queria ir na ocasião, mas o clube decidiu por não me liberar e é preciso aceitar isso. Foi um momento difícil porque eu tinha um desejo e ele não pôde se completar”, disse o francês ao Telefoot.

Revelado pelo Troyes, Matuidi está no Paris Saint-Germain sede a temporada 2011/12 e já é visto como ídolo pela torcida da capital francesa. Na última temporada, o meio-campista realizou 43 jogos oficias e anotou cinco gols sob o comando de Laurent Blanc.

Nesta temporada, Matuidi também se manteve entre os titulares do PSG, mas agora sob o comando do novo técnico Unai Emery, que teve papel importante na permanência do francês. “Unai Emery confia muito em mim e isso contou muito na decisão do clube. Acreditamos em um grande trabalho”.

