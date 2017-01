Juventus vence Bologna com dois de Higuain e mantém vantagem na ponta

Com autoridade, a Juventus manteve sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano na noite deste domingo. Jogando em Turim, a equipe alvinegra demonstrou ampla superioridade diante do ameaçado Bologna e ganhou por 3 a 0 em uma tarde inspirada de Higuain.

Com 45 pontos em 18 partidas, a Juventus segue firme no topo da tabela de classificação e abre quatro de vantagem sobre a Roma, que ainda tem uma partida a mais. Já o Bologna permanece com os mesmos 20 pontos ganhos e figura no 15º posto.

Às 15 horas (de Brasília) do próximo sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, o Bologna visita o Crotona, atual integrante da zona de rebaixamento. No domingo, às 17h45, a Juventus tenta a quinta vitória consecutiva diante da Fiorentina, no Estádio Artemio Franchi.

A Juventus dominou as ações desde o começo da partida e conseguiu inaugurar o marcador logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando o bósnio Miralem Pjanic descolou belo lançamento para Gonzalo Higuain. De virada, o centroavante argentino fuzilou o goleiro Antonio Mirante.

Sem correr grandes riscos no campo de defesa, a Juventus ampliou sua vantagem seis minutos antes do final do primeiro tempo. Logo depois de invadir a grande área pelo lado esquerdo, Stefano Sturaro foi derrubado pelo grego Marios Oikonomou e o árbitro Maurizio Mariani marcou pênalti. Na cobrança, o argentino Paulo Dybala converteu.

Amplamente superior ao Bologna, a Juventus marcou o terceiro gol logo aos nove minutos da etapa complementar. Em uma rápida jogada de contra-ataque, o suíço Stephan Lichtsteiner tabelou com o alemão Sami Khedira pela direita e cruzou na medida para cabeça certeira de Higuain.

A Juventus chegou a criar oportunidades para marcar o quarto gol, especialmente com Dybala, mas não conseguiu aproveitá-las. O goleiro brasileiro Neto, escalado como titular pelo treinador Massimiliano Allegri, não teve muito trabalho na tarde deste domingo.