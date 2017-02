Hernanes troca Juventus por salário de até R$ 23 milhões em clube chinês

O meia Hernanes aceitou uma proposta para defender o chinês Hebei Fortune, informou nesta segunda-feira o canal de televisão italiano Sky Sport. O clube comprará o jogador brasileiro da Juventus-ITA por 10 milhões de euros (R$ 33 milhões).

A transferência renderá um prejuízo para a Juventus. O clube desembolsou R$ 44 milhões para tirar o jogador da Inter de Milão, em agosto de 2015.

A Velha Senhora receberá o pagamento de oito milhões de euros à vista dos chineses, sendo que os outros dois milhões de euros virão como bonificações. Hernanes terá salários que variam entre seis e sete milhões de euros (R$ 20 a 23 milhões) anuais.

Aos 31 anos, Hernanes teve o nome cogitado como possível reforço do São Paulo, mas os valores inviabilizaram a transferência. Ele se junta a uma legião de brasileiros que atua no futebol chinês. No Hebei Fortune, o atleta terá a companhia do atacante Aloísio, além do argentino Lavezzi, do marfinense Gervinho e do camaronês Mbia.