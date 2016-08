Cuadrado volta a Juventus em negócio que pode alcançar R$144 mi

A Juventus conseguiu chegar a um acordo com o Chelsea e o colombiano Juan Cuadrado irá vestir novamente a camisa bianconeri. O clube italiano assegurou um contrato de empréstimo válido por três temporadas, pagando 5 milhões de euros (R$ 18,1 milhões) por ano e tendo a possibilidade de comprar o atleta de 28 anos ao final do período pelo valore de 25 milhões de euros (R$ 90 milhões).

Leia mais:

Chelsea confirma contratação do lateral espanhol Marcos Alonso

Chelsea anuncia acerto com PSG, e David Luiz volta ao clube inglês

Cuadrado se destacou no Campeonato Italiano atuando pela Fiorentina, entre 2012 e 2015. Com boas atuações, foi comprado pelo Chelsea ainda sob o comando do português José Mourinho. No entanto, não conseguiu espaço em Stamford Bridge e acabou emprestado para a Juventus, onde retomou seu ótimo futebol na última temporada.

Na pré-temporada do Chelsea, Cuadrado participou normalmente dos treinamentos, mas não foi usado por Antonio Conte em nenhuma das três primeiras partidas dos Blues neste Campeonato Inglês.

Confira grandes momentos de Cuadrado pela Juventus na última temporada:

Recomendado para você