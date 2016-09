Com primeiro gol de Dani Alves na Itália, Juve vence e assume a ponta

A Juventus conquistou uma importante vitória de 4 a 0 nesta quarta-feira, pela 5ª rodada do Campeonato Italiano. Recebendo o Cagliari na Arena de Turim, após ter sido derrotada pela rival Inter no final de semana, a Velha Senhora conseguiu apresentar um bom futebol e contou com gols de Rugani, Higuaín, Daniel Alves, fazendo o primeiro de sua passagem pela Itália, e Lemina, para garantir os três pontos e o primeiro lugar da tabela.

Leia mais:

Milan bate a Lazio e dorme na zona de classificação para a Champions

Bayern vence o Hertha Berlim e chega à liderança isolada do Alemão

Com o resultado, a equipe pentacampeã italiana chegou a 12 pontos e ainda contou com tropeço do Napoli para chegar à primeira colocação do torneio. Já os visitantes desta tarde aparecem na parte de baixo da tabela com quatro pontos.

Pela sexta rodada, a equipe comandada por Massimiliano Allegri visita o Parma, às 13h deste sábado, enquanto a equipe Rossoblu só volta a campo na próxima segunda-feira, às 15h45, para receber a Sampdoria, na Sardenha.

O JOGO – Querendo espantar o gosto amargo após perder o clássico do último domingo, os donos da casa já começaram a partida com muita força. Aproveitando o fraco sistema defensivo dos adversários, conseguiram mostrar muita criatividade, principalmente com as jogadas de lado de campo e abriu o placar já aos 14 minutos, com Daniele Rugani. O zagueiro aproveitou rebote dentro da área e finalizou de primeira para balançar as redes.

Seguindo com a superioridade e dominando as ações do jogo, a Juve começou a apresentar alguns problemas na hora do último passe, das finalizações e só voltou a assustar a partir dos 30 minutos. Depois de carimbar a trave esquerda do goleiro Storari em chute de longa distância, Gonzalo Higuaín conseguiu fazer o que sabe fazer de melhor, aos 34 minutos. O artilheiro argentino aproveitou rebote após grande defesa do arqueiro oponente e só teve o trabalho de empurrar para dentro.

Dando sequência ao melhor momento no jogo, a Velha Senhora voltou a marcar aos 39 minutos, com direito a gol verde e amarelo. Em linda jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Daniel Alves recebeu um passe rasteiro de Pjanic e chutou de primeira da entrada na área, colocando a bola no canto inferior direito de Storari, sem chances de defesa.

No começo do segundo tempo, a Juventus seguia com mais volume de jogo, mais posse de bola, mas não conseguiu fazer valer a superioridade. O Cagliari seguia se defendendo e pouco fez para trazer riscos reais à meta defendida por Buffon, que teve que ser substituído pelo brasileiro Neto, depois de sentir dores musculares.

Com o final do jogo se aproximando, os mandantes conseguiam envolver o time da Sardenha e passaram a ter chances seguidas de marcar, mas pecando no hora de concluir as jogadas. No entanto, já bem alterada e com a dupla croata Mandzukic e Pjaca no ataque no lugar de Higuaín e Dybala, a equipe alvinegra conseguiu voltar a encontrar as redes, aos 38 minutos contanto com a habilidade – e um pouco de sorte – de Lemina. Após grande tabela, o jovem meia recebeu na cara do gol, finalizou e acabou aproveitando rebote à queima roupa, após nova defesa do goleiro do Cagliari para marcar.

Os atuais líderes da Série A não se mostravam satisfeitos com a goleada já instaurada e buscaram mexer ainda mais no placar. Apesar disso, acabou “brincando” de perder gols nos últimos minutos e saiu com a vitória de 4 a 0.

Napoli não sai do 0 a 0 e perde liderança

Assim como a Juventus, o Napoli também entrou em campo na tarde desta quarta, mas não teve a mesma sorte da rival. Visitou o Genoa no estádio Luigi Ferraris e acabou não saindo do zero a zero.

O ponto conquistado não foi suficiente para os napolitanos superarem a vantagem da Velha Senhora – que agora aparece com 12 pontos – e passou a assumir o segundo lugar, com 10 pontos.

No fim de semana, o Napoli recebe o Chievo Verona. Já os genoveses encaram o Pescara, jogando dentro de casa.

Confira abaixo os confrontos desta quinta rodada da Série A (horários de Brasília):

Terça-feira;

15h45 Milan 2 x 0 Lazio

Quarta-feira;

13h30 Bologna 2 x 0 Sampdoria

15h45 Atalanta 0 x 1 Palermo

15h45 Chievo 2 x 1 Sassuolo

15h45 Empoli 0 x 2 Internazionale

15h45 Genoa 0 x 0 Napoli

15h45 Juventus 4 x 0 Cagliari

15h45 Pescara 0 x 0 Torino

15h45 Roma 4 x 0 Crotone

15h45 Udinese 2 x 2 Fiorentina

Recomendado para você