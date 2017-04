Com retorno de Mayra Aguiar, Brasil convoca 18 para torneio na Rússia

A Gestão de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Judô(CBJ) divulgou nesta segunda-feira a lista com 18 nomes convocados para a disputa do Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia. A competição, que será disputada entre os dias 19 a 21 de maio, tem como principal novidade o retorno da duas vezes medalhista olímpica Mayra Aguiar, que não participa de torneios internacionais desde a disputa dos Jogos Rio 2016, quando ficou com o bronze.

Feliz com o retorno, Mayra Aguiar citou que está realizando uma forte preparação para o torneio na Rússia. “Venho treinando muito forte nas últimas semanas e, por isso, espero fazer uma boa competição. Vou me reunir com a seleção no Treinamento de Campo para os Jogos Pan-Americanos para fazer um trabalho mais focado nessa grande competição”, afirmou, citando o treinamento que acontecerá de 16 a 22 de abril, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.

A deleção brasileira irá embarcar rumo à Ecaterimburgo, na Rússia, no dia 17 de maio. O sorteio das chaves será na manhã do dia 19. A competição, porém, só começa no dia 20, um sábado, com as disputas das categorias 60Kg, 66Kg, 73Kg, 48Kg, 52Kg, 57Kg e 63Kg. No domingo, 21, as categorias 81Kg, 90Kg, 100Kg, +100Kg, 63Kg, 70Kg 78Kg e +78kg encerram a disputa.

A previsão é de que a competição tenha início nos dois dias às 2h(de Brasília). Já as finais devem ocorrer a partir das 9h(de Brasília).

Confira os nomes convocados para a disputa do Grand Slam de Ecaterimburgo:

Masculino

Phelipe Pelim (60kg/FPJUDO/EC Pinheiros)

Charles Chibana (66kg/FPJUDO/EC Pinheiros)

Marcelo Contini (73kg/FPJUDO/EC Pinheiros)

Victor Penalber (81kg/FJERJ/JCI Reação)

Eduardo Bettoni (90kg/FMJ/Minas TC)

Luciano Corrêa (100kg/FMJ/Minas TC)

Rafael Buzacarini (100kg/FPJUDO/Clube Paineiras do Morumby)

Rafael Silva (+100kg/FPJUDO/EC Pinheiros)

David Moura (+100kg/FJERJ/ JCI Reação)

Feminino

Erika Miranda (52kg/FGJ/Sogipa)

Sarah Menezes (52kg/FPIJ/AJ Expedito Falcão)

Rafaela Silva (57kg/FJERJ/ JCI Reação)

Mariana Silva (63kg/FMJ/Minas TC)

Ketleyn Quadros (63kg/FMJ/Minas TC)

Maria Portela (70kg/FGJ/Sogipa)

Mayra Aguiar (78kg/FGJ/Sogipa)

Maria Suelen Altheman (+78kg/FPJUDO/EC Pinheiros)

Camila Gebara Yamakawa (+78kg/FJMS/Clube Sakurá)