Brasil faz 4 a 1 na Colômbia e vence o Super Desafio de Judô

O Brasil não teve dificuldades para superar a Colômbia no 31º Super Desafio de Judô. Após as seletivas que definiram as últimas vagas para a Seleção Brasileira de 2017 neste sábado, em Osasco, cinco dos atletas selecionados participaram da disputa do amistoso internacional contra os colombianos e garantiram a vitória da equipe da casa por 4 a 1.

Os judocas escolhidos para representar a Seleção Brasileira nas disputas de equipes mistas foram Phelipe Pelim (60kg), Yanka Pascoalino (63kg), Vinícius Panini (81kg), Samantas Soares (78kg) e Leonardo Gonçalves (100kg).

Na primeira luta, Phelipe Pelim enfrentou John Futtinico e conseguiu se sobressair com um ippon para conquistar o primeiro ponto brasileiro. No entanto, na sequência, a jovem Yanka Pascoalino foi imobilizada pela colombiana Brigitte Carabali até um ippon e a disputa ficou empatada.

Apesar de perder a segunda disputa, o Brasil não teve dificuldades para vencer o Super Desafio. Na terceira luta, Vinícius Panini imobilizou Pedro Castro e anotou mais um ippon para o Brasil, retomando a liderança.

Já nas últimas duas lutas, o Brasil apenas ampliou a vantagem. No quarto duelo, Samanta Soares pontuou com um wazari diante de Luisa Bonilla e garantiu o título aos brasileiros. Com a conquista já garantida, Leonardo Gonçalves foi para o tatame e fechou a participação com chave de ouro ao imobilizar Carlos Garzon com apenas 30 segundos de luta e vencer seu confronto.

Com isso, o Brasil fechou a disputa com 4 a 1 no placar e conquistou em mais uma oportunidade o SuperDesafio de Judô.