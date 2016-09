Lisca entra em acordo com a diretoria e deixa o comando do Joinville

Next

O técnico Lisca não aguentou a derrota por 2 a 0 para o Vasco, na última sexta-feira, e deus adeus ao comando do Joinville. Ao final do jogo, o dirigente Júlio Rondinelli confirmou a saída de Lisca, depois de acordo com a diretoria.

Além do treinador, a comissão técnica também entrou em acordo e deixou o clube. No momento, o nome mais especulado em Santa Catarina para assumir o cargo é Gilmar Dal Pozzo, ex-Náutico e Paysandu.

O Joinville ocupa a penúltima colocação da Série B do Brasileirão. Com apenas cinco vitórias na competição, a última vez que o JEC somou os três pontos foi no clássico catarinense contra o Criciúma, na 21ª rodada, quando aplicou 1 a 0 fora de casa.

