Sob pressão após derrotas, Santos sai de casa para encarar o Ituano

O Santos começou 2017 dando esperanças para os torcedores. Atual vice-campeão Brasileiro, o Peixe manteve o elenco e ainda trouxe mais seis reforços. Além disso, a equipe estreou no Paulistão dando show e goleando o Linense por 6 a 2, no início de fevereiro. Porém, no futebol as coisas mudam da água para o vinho em pouco tempo. Após duas derrotas seguidas dentro da Vila Belmiro para São Paulo e Ferroviária, respectivamente, o clima de tensão se instalou no alvinegro. E para tentar acalmar os ânimos, os comandados de Dorival Júnior irão sair de casa para encarar o Ituano, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu.

“Pela primeira vez o Santos passa por turbulência. Temos que seguir trabalhando. Não tem outro caminho. Temos que enfrentar com peito aberto para reverter essa situação”, ressaltou o treinador santista.

Mesmo após o revés diante da Ferrinha, o técnico Dorival Júnior não pretendia fazer alterações na equipe. Porém, o comandante não contará com o atacante Ricardo Oliveira. Após fazer sua estreia no ano e ser titular no último sábado, o centroavante sentiu a falta de ritmo de jogo, foi poupado pela comissão técnica e nem viajou com o restante do elenco para Itu.

Apesar da ausência do camisa 9, que deve ser substituído por Rodrigão, David Braz está de volta ao time. Após sentir um estiramento na panturrilha direita no último dia 22 de janeiro, o defensor já vem treinando normalmente com bola e foi relacionado pela primeira vez em 2017. Mesmo assim, a tendência é que Lucas Veríssimo inicie a partida ao lado de Yuri.

Em contrapartida, Dorival terá o desfalque de Cleber. Contratado junto ao Hamburgo, da Alemanha, por R$ 7,4 milhões, o defensor foi expulso logo em sua estreia pelo alvinegro e só poderá entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo-SP, na Vila, às 17h (de Brasília).

O meia Lucas Lima, por sua vez, não entrará em campo no embate desta terça. O camisa 10 ainda sente dores após levar uma pancada no joelho esquerdo durante o clássico contra o São Paulo, na última quarta-feira. Por fim, os lesionados Renato e Vanderlei também continuam fora de combate.

Ao contrário do Santos, o Ituano vem com um clima bem mais tranquilo para o duelo desta terça-feira. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, no último sábado, fora de casa, e a queda da invencibilidade no Campeonato Paulista, o Galo Rubro-Nego segue na zona de classificação às quartas de final. Porém, o clube caiu para a segunda posição com a vitória do Corinthians sobre o Audax, por 1 a 0. O Timão é líder com nove pontos, enquanto a equipe de Itu tem sete. São Bernardo com seis e Botafogo com quatro completam a chave.

Apesar do ambiente melhor em relação ao time da Vila Belmiro, o técnico Tarcísio Pugliese quer ver o Ituano buscando mais o gol no duelo contra o Peixe, nesta terça-feira.

“Faltou jogar um pouco mais (contra o Novorizontino). No primeiro tempo a gente abriu mão de jogar e marcou muito lá trás. Só marcamos forte no nosso campo. Deveríamos ter adiantado um pouco mais a marcação e saber acelerar o jogo e o momento de cadenciar o jogo. Está faltando a gente definir. Nós estamos criando algumas chances, mas temos que criar mais. Com certeza com um pouco mais de calma poderíamos ter marcado nas chances que criamos. Falta um pouco mais de tranquilidade para decidir”, explicou o comandante do Galo.

Para o jogo, o Ituano deve ter o desfalque do atacante Ronaldo. O centroavante sentiu dores no duelo contra o Novorizontino e precisou ser substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. A expectativa é que Nena comece jogando diante do alvinegro. Em contrapartida, o técnico Tarcísio Pugliese espera contar com a volta do zagueiro Lima, que foi vetado antes do jogo em Novo Horizonte. Com isso, Mateus volta para o banco de reservas.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO X SANTOS

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 21 de fevereiro de 2017, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Alberto Poletto Masseira

ITUANO: Fábio; Arnaldo, Naylhor, Lima (Mateus) e Peri; Wellignton Simião, Guly, Guilherme e Morato; Claudinho e Ronaldo (Nena).

Técnico: Tarcísio Pugliese

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (David Braz), Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Técnico: Dorival Júnior