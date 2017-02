Lucas Lima não joga contra o Ituano; Renato também segue fora

O Santos não terá Lucas Lima no duelo contra o Ituano, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Ainda com dores após levar uma pancada no joelho esquerdo durante o clássico contra o São Paulo, na última quarta, o camisa 10 nem irá viajar para Itu.

O meia já havia sido desfalque contra a Ferroviária, no último sábado, na Vila Belmiro. Além das dores, o joelho também apresentou luxação. Para preservar o jogador, o departamento médico decidiu vetá-lo novamente para o duelo desta terça.

Com isso, Léo Cittadini deve seguir como substituto. O jovem já atuou no último sábado e saiu de campo vaiado na derrota de 1 a 0 para a Ferrinha. O Menino da Vila, porém, recebeu um voto de confiança do técnico Dorival Júnior e deve receber mais uma chance entre os titulares.

Renato segue fora

Além de Lucas Lima, o Santos deve seguir sem o volante Renato. O veterano ainda se recupera de um estiramento na panturrilha direita e ainda não treinou com bola desde a lesão, sofrida no último dia 6, durante treinamento no CT Rei Pelé. Leandro Donizete tem sido o substituto nos últimos jogos.

A comissão técnica ainda espera contar com o camisa 8 na partida diante do Botafogo-SP, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro.