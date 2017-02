Em jogo de dar sono, Santos não sai do zero contra o Ituano

Os mais de 3 mil espectadores e outros milhões de torcedores acompanhando pela TV, Internet ou rádio devem ter tirado pelo menos um cochilo durante o duelo entre Ituano e Santos, nesta terça-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Em partida com praticamente nenhuma emoção, as equipes equipes fizeram jus ao mal futebol apresentado e não saíram do 0 a 0 no estádio Novelli Júnior, em Itu.

O resultado não foi bom para nenhum dos clubes. O Peixe acumulou seu terceiro jogo seguido sem vitória e chegou aos sete pontos. Os comandados de Dorival até voltaram para a segunda colocação do grupo D, mas só ficarão nela se a Ponte Preta perder para o Linense, nesta quarta-feira, em Lins.

Já o Ituano, por sua vez, segue em segundo no grupo A, com oito pontos. Porém, o Galo Rubro-Negro pode cair de posição caso o São Bernardo vença o Mirassol, também nesta quarta.

Na sexta rodada, o alvinegro volta para a Vila Belmiro, onde perdeu para São Paulo e Ferroviária, e encara o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 17h (de Brasília). Já o Ituano vai até Osasco para jogar contra o Audax, também no sábado.

Primeira etapa sonolenta

Com nenhuma chance clara de gol, os primeiros momentos entre Ituano e Santos foram marcados por duas lesões no Novelli Júnior. Logo aos três minutos, o meia Guilherme, da equipe de Itu, tirou uma bola de Victor Ferraz, sentiu o joelho e precisou ser substituído por Romarinho. Pelo lado do Peixe, Léo Cittadini recebeu uma entrada forte de Claudinho. O santista chorou durante o atendimento médico, chegou a voltar para o jogo, mas acabou saindo para a entrada de Thiago Ribeiro. Com isso, Vitor Bueno foi recuado e virou o armador do time comandado por Dorival Júnior.

Pressionado após as derrotas para São Paulo e Ferroviária, respectivamente, o alvinegro começou tentando implantar seu estilo de jogo, com toque de bola e tranquilidade para chegar dentro da área adversária. Porém, os santistas não mostravam a velocidade e criatividade de outrora. Com isso, a equipe ficou lenta e previsível.

O Ituano, por sua vez, esperava os contra-ataques teve a primeira boa chance do embate. Aos 18 minutos, Morato recebeu na entrada da área, driblou dois marcadores e bateu rasteiro. O goleiro Vladimir defendeu bem e salvou o Santos.

O duelo seguiu o mesmo ritmo do Peixe e foi completamente monótono em Itu. Tanto que a única oportunidade da equipe comandada por Dorival Júnior surgiu apenas aos 46 minutos, em chute fraco de Victor Ferraz, facilmente defendido por Fábio. Logo depois, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira apitou o fim do primeiro tempo e deve ter acordado os torcedores que dormiram durante a fraca partida no interior paulista.

Segundo tempo zerado

Se a etapa inicial foi sonolenta, a volta do intervalo não começou muito animadora, principalmente para o lado do Santos. Ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o alvinegro viu o Ituano adiantar a marcação, pressionar a saída de bola e voltar ligeiramente melhor. Tanto que aos 18 minutos, Romarinho avançou, cortou para o meio e soltou uma bomba da entrada da área. A bola passou por cima da trave e assustou Vladimir.

Na sequência, o goleiro operou um milagre no estádio Novelli Júnior. Após furada da defesa, Igor rolou para Lucas Crispim. Mesmo desequilibrado, o atacante, emprestado pelo Santos, bateu no ângulo. Porém, Vladimir apareceu, fez linda defesa e evitou o gol do Ituano.

O Santos seguiu muito fraco durante boa parte do segundo tempo. Tanto que a equipe só voltou a assustar o goleiro Fábio aos 38 minutos. Após boa jogada de Copete, Thiago Ribeiro recebeu cruzamento e completamente livre, pegou mal na bola e desperdiçou uma ótima chance.

A oportunidade animou o Peixe. Os comandados de Dorival Júnior até esboçaram alguma reação no final do duelo, mas nada que conseguisse alterar o marcador em Itu, que terminou em um 0 a 0 modorrento.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 X 0 SANTOS

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 21 de fevereiro de 2017, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Alberto Poletto Masseira

Cartões amarelos: ITUANO: Claudinho e Mateus. SANTOS: Lucas Veríssimo e Leandro Donizete.

Público: 3.564

Renda: R$ 153.120,00

ITUANO: Fábio; Arnaldo, Lima, Mateus e Peri; Wellignton Simião, Walfrido, Guilherme (Romarinho) e Morato (Bassani); Claudinho (Lucas Crispim) e Igor.

Técnico: Tarcísio Pugliese

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Léo Cittadini (Thiago Ribeiro); Vitor Bueno, Copete e Kayke (Bruno Henrique).

Técnico: Dorival Júnior