Técnico da Inter prevê evolução de Gabigol e o compara a Felipe Anderson

Desde que chegou à Inter de Milão, o atacante Gabigol teve poucas chances de mostrar o seu futebol aos europeus. O ex-jogador do Santos tem apenas 93 minutos em campo e está na Itália desde o início da temporada 2016/2017. A falta de espaço fez com que outras grandes equipes ficassem interessadas em um empréstimo, mas o brasileiro permanece no clube. O técnico Stefano Pioli afirmou que o atleta está próximo de ter sua chance.

Leia mais:

João Mário quer convencer Cristiano Ronaldo a jogar na Inter

Inter encara Pescara para manter sequência de bons resultados

Em entrevista ao jornal Corriere dello Sport, o comandante da Inter não apenas comentou sobre o talento do ex-Santos, como também chegou a compará-lo com outro brasileiro que faz bastante sucesso na Europa. “Gabigol é um menino novo, talentoso, mas que vem de um país distante, com uma mentalidade de jogo muito diferente e, por isso, ele precisa de tempo para entender a nova cultura de trabalho. São novos companheiros, nova língua”, disse o técnico.

“Ele me fez lembrar um pouco do Felipe Anderson, que teve suas dificuldades quando chegou na Lazio, mas nunca desistiu. Ele continuou trabalhando duro e acreditando em si mesmo. Nunca perdeu a confiança e, assim, no ano seguinte, ele cresceu e conseguiu o lugar que sempre mereceu”, acrescentou.

Além da comparação, Pioli deixou a entender que o grande momento do atacante está próximo. “Estou aqui há pouco tempo, mas Gabigol já cresceu muito e deve continuar no mesmo caminho. Ele não deve ficar triste se não for escolhido, e nem extremamente empolgado quando for solicitado para jogar”, completou.