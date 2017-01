Pela primeira vez como titular, Gabigol garante vitória da Inter em torneio amistoso

Pela primeira vez como titular com a camisa da Inter de Milão, Gabigol aproveitou a oportunidade e fez o gol da vitória para a equipe italiana. Em um confronto válido por um torneio amistoso em Cádiz, no sul da Espanha, a Inter enfrentou nesta terça a equipe do Real Linense, da terceira divisão espanhola, e venceu por 3 a 2.

O gol anotado no último minuto da partida de apenas 45 minutos foi o primeiro do brasileiro com a camisa da equipe italiana. O ex-santista aproveitou belo passe de Palacio pela esquerda para chapelar o goleiro e balançar as redes. Os outros gols da equipe foram marcados pelo colombiano Jeison Murillo. Os gols da equipe espanhola foram de Flores Palomino e Rubio.

Mesmo sendo em um torneio amistoso, o primeiro gol feito pelo brasileiro com a camisa da Inter pode resultar em mais oportunidades na equipe de Stefano Pioli . Na Itália desde o começo desta temporada, Gabigol havia atuado apenas 21 minutos em três partidas.

O jovem atleta teve seu nome ligado a equipes brasileiras (como seu ex-clube Santos), que gostariam de contar com o atleta para a próxima temporada por empréstimo.

Sem o brasileiro, a Inter voltou a campo para o segundo jogo do torneio e acabou derrotada nos pênaltis pelo Marbella, que ficou com a taça.