Destaque na Eurocopa, João Mário é mais um reforço da Internazionale

Logo após anunciar a contratação de uma das promessas do futebol brasileiro, o atacante Gabriel Barbosa, do Santos, a Internazionale ganhou mais um bom reforço para sua temporada: o meio-campista português João Mário, um dos craques do Sporting de Lisboa.

O jogador foi adquirido pela quantia de 45 milhões de euros, cerca de 164 milhões de reais – maior venda da história do futebol português. Cria da base do Sporting, João ficou fora da equipe apenas entre janeiro e junho de 2014, quando foi emprestado para o Vitória de Setubal para adquirir mais experiência.

Aos 23 anos e com uma boa perna direita, o português chega para compôr um forte meio-campo ao lado de nomes como Ever Banega, Candreva, Gary Medel, Brozovic, Kondongbia e Felipe Melo. O jogador já desfalcará o Sporting no clássico contra o Porto deste domingo pela ponta da tabela do Português.

João Mário foi um dos destaques do elenco português campeão da Eurocopa de 2016, aumentando seu valor no mercado europeu. Foram 171 jogos pelos Leões de Lisboa, tendo conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça de Portugal. Além de Gabigol e Felipe Melo, o português também será companheiro do zagueiro Miranda.

