Com dois gols de argentino, Inter vira sobre Pescara e respira

Buscando reabilitação, a Inter de Milão fechou o domingo de partidas do Campeonato Italiano. Em jogo válido pela terceira rodada, a equipe Nerazzurri venceu o Pescara por 2 a 1, jogando fora de casa, no Estádio Adriático. Os gols foram marcados no segundo tempo, por Bahebeck, que abriu o placar, e Icardi, que deixou tudo igual.

O primeiro tempo de disputa iniciou morno, com poucas jogadas que trouxessem preocupação para os arqueiros. A primeira jogada de perigo da partida veio do Pescara, somente aos 34 minutos da etapa inicial. Cristante, dentro da área, chutou firme, mas a bola passou rente a trave de Handanovic.

A resposta da Inter veio um minuto depois, com um chute de Banega, na entrada da área, obrigando Bizzarri a trabalhar. Nos minutos finais do período, os anfitriões tiveram mais uma chance, com Verre, que bateu rápido, tentando vencer o goleiro milanista. Mais uma vez, a bola explodiu no travessão.

O segundo tempo voltou mais animado. Aos 18 minutos, Zampano fez excelente cruzamento para Jean-Christophe Bahebeck, que achou espaço para só colocar a bola para o fundo das redes de Handanovic, abrindo o placar no Adriático. A Inter seguia dominando a posse de bola, tentando achar oportunidades para reverter o marcador.

O momento para a igualdade se deu apenas aos 32 minutos. Banega levantou a bola na área, perfeitamente na cabeça de Icardi. O atacante argentino apenas testou para dentro do gol de Bizzarri, empatando a partida. Na sequência, a Inter ainda tentou mais jogadas, mas parava no arqueiro do Pescara.

O atacante ainda voltou a balançar as redes. Aos 46 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, Icardi pegou a sobra na área, chutando com força no canto esquerdo de Bizzarri. A bola ficou no fundo da rede novamente, virando o jogo para a equipe de Milão, que respirou aliviada, 2 a 1.

