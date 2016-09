Argentino da Inter de Milão exalta Ronaldo: “Maior atacante da história”

Next

O atacante argentino Mauro Icardi foi escolhido para conceder entrevista coletiva, antes da estreia da Inter de Milão na Liga Europa, contra o Hapoel Be’er Sheva, de Israel. Mais os principais assuntos não foram o debute dos italianos na competição continental.

Compatriota de Higuaín, recém-contratado pela rival Juventus junto ao Napoli, Icardi elogiou muito o centroavante, mas aproveitou para citar um grande nome da história da Internazionale.

“Higuaín valeu cada centavo pago pela Juventus. Afinal, ele marcou 36 gols no último Italiano”, analisou o argentino, que foi o quarto maior goleador da última temporada, com 16 tentos, 20 a menos do que Gonzalo. Apesar de elogiar o rival de clube, Icardi cravou: “Mas ninguém se compara a Ronaldo Fenômeno. Para mim, é o maior atacante de todos os tempos”.

Com boas atuações, Mauro é constantemente especulado para trocar de clube. Mesmo assim, ele garante foco total na Inter. “Sou feliz aqui e espero permanecer pelo máximo de tempo possível”, afirmou Icardi, que a partir desta temporada terá Gabriel, ex-Santos, como companheiro de ataque.

A Internazionale, do técnico Frank de Boer, entra em campo às 16h05 (de Brasília), dentro de casa. A equipe está no grupo K, junto com Hapoel, Sparta Praga e Southampton. O título da Liga Europa vale vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

