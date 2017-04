Zago fecha treino e confirma D’Alessandro contra o Corinthians

O Internacional faz mistério para o jogo desta quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira, o técnico Antônio Carlos Zago realizou treino com portões fechados no Estádio Beira-Rio. A privacidade deve envolver a repetição de jogadas ensaiadas, principalmente nos escanteios. Esta é uma das armas do Colorado nesta temporada.

O outro motivo para o treino fechado seria sobre o suspense da participação do argentino D’Alessandro na partida. Mas o capitão colorado foi confirmado pelo técnico Zago. “Todos os jogadores estão à disposição. Não temos ninguém fora por lesão. É o time que nós jogamos o primeiro jogo contra o Cruzeiro-RS. Mantemos a base, que é mais importante”, afirmou o técnico em coletiva.

A novidade é o volante chileno Felipe Gutiérrez. O jogador está relacionado para o confronto e pode estrear contra o Timão. A direção colorada espera mais de 35 mil torcedores. Até esta terça-feira, 20 mil ingressos já haviam sido vendidos.

O provável time do Inter para esta quarta tem: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D’Alessandro; Nico López e Brenner.

O jogo entre Internacional e Corinthians é válido pela primeira partida da quarta fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo.