Temendo protestos, Inter reforça segurança no CT Parque Gigante

A má fase do Internacional dentro de campo neste Campeonato Brasileiro afeta cada vez mais o clube fora das quatro linhas. Preocupado com as chances de protestos após mais um resultado negativo no Brasileirão, quando empatou com o Sport por 1 a 1 – estando vencendo o jogo até os minutos finais -, o Colorado reforçou a segurança no Centro de Treinamento do Parque Gigante, nesta segunda-feira.

Leia mais:

Ernando lamenta empate após boa atuação e pede apoio da torcida

Para não cair no antidoping, Alex está fora de jogo contra o Fortaleza

Sem triunfar há 14 jogos no Brasileiro, a diretoria do Internacional espalhou cerca de 15 seguranças privados ao longo do CT colorado. Apesar da preocupação em conter os protestos, não houve nenhuma manifestação nas imediações da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, onde os reservas e os atletas que não foram relacionados para o jogo contra o Leão treinaram normalmente.

Além dos suplentes, Alex, recuperado de gripe, Brenner, que teve uma lesão no ombro esquerdo, Leandro Almeida, que tinha lesão muscular na coxa direita, e Vitinho, que sofria com uma contusão no pé direito, apenas correram ao redor do gramado e seguem como dúvidas.

A próxima oportunidade de o Inter quebrar a sequência sem resultados positivos será na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio, quando encara o Fortaleza pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Recomendado para você