Sasha sente o joelho e desfalca Internacional contra o Santos

Celso Roth terá que propor uma mexida na lista de relacionados para o duelo contra o Santos, nesta quinta-feira. Isso porque o atacante Eduardo Sasha sentiu dores no joelho esquerdo e foi preservado do compromisso válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Roth opta por Anselmo no lugar de Rodrigo Dourado no meio do Inter

Após espantar seca de gols, Nico López quer vitória do Inter no Brasileirão

O jogador está entregue ao departamento médico do clube, que aguarda o resultado de um exame de imagem para, só depois, conseguir fazer as projeções de retorno para o atleta.

Apesar do desfalque, Roth não terá problemas na equipe que esboçou como titular nas atividades durante a semana, já que Sasha atuou entre os reservas.

Outra baixa no elenco colorado ficou por conta de Jair que realizou uma a artroscopia e deve ficar em recuperação por pelo menos um mês.

O duelo contra o Peixe será realizado às 21h45 desta quinta, no estádio Beira-Rio.

