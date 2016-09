Roth saca Nico López e Seijas para armar Inter com Sasha e três volantes

O Internacional terá mudanças para encarar o América-MG nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Independência, em duelo que fecha a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treinamento antes da partida, neste domingo, o técnico Celso Roth sacou os gringos Seijas e Nico López do time titular e promoveu a entrada de três volantes.

No lugar de Seijas, o Inter deve ter a entrada de Eduardo Henrique, enquanto Sasha deve ficar com a vaga de Nico López. Durante a atividade, Ceará também foi testado na lateral esquerda. Assim, o time escalado por Celso Roth deve ter Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Ceará (Artur); Rodrigo Dourado, Fabinho, Eduardo Henrique e Valdívia; Eduardo Sasha e Aylon.

Além das alterações no time, o treinamento deste domingo também foi marcado por muita conversa. Celso Roth reuniu os titulares do Internacional para um longo papo no centro do gramado e Ceará e Artur estavam na reunião, por isso, segue a dúvida na ala esquerda do Inter.

Ariel, Vitinho e Geferson, contundidos, desfalcam o Inter contra o América-MG. Depois do América-MG, o Colorado enfrenta o Fortaleza pela Copa do Brasil e o Atlético-MG no Brasilerão.

