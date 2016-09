Roth opta por Anselmo no lugar de Rodrigo Dourado no meio do Inter

São Paulo Veja as fotos do treino do Palmeiras antes do clássico

Depois de vencer na Copa do Brasil, o Internacional espera repetir a boa atuação no Campeonato Brasileiro, onde não consegue uma vitória a 14 jogos. Nesta terça-feira, o Colorado trabalhou de olho no duelo contra o Santos, válido pela 23ª rodada da competição. Em atividade realizada pelo técnico Celso Roth, o time titular sofreu uma mudança, com Anselmo entrando no lugar do suspenso Rodrigo Dourado.

Em treino realizado no Beira-Rio, o comandante optou pela entrada do volante Anselmo na posição. Roth ainda promoveu outra mudança na segunda parte do treino, quando trocou o atacante Nico López pelo meia Anderson.

Além de Dourado, o comandante do Colorado possui outro problema para escalar a equipe: o atacante Ariel Nahuelpan, que cumpre um jogo de suspensão. Nesta terça, Ariel trabalhou na academia do clube, onde fez trabalho de reforço muscular.

O último treino antes do jogo contra o Santos acontece na tarde desta quarta-feira. Na 17ª posição, o Colorado é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 24 pontos somados. Inter e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h00 (de Brasília), no Beira-Rio.

