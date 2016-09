Roth elogia qualidade do Santos e pede força coletiva à equipe do Inter

Há 14 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Inter tem um grande desafio nesta quinta-feira para tentar encerrar seu jejum no torneio. Isto porque encara no Beira-Rio o forte Santos, que briga na parte de cima da tabela. Sabendo da qualidade de seu adversário, o técnico Celso Roth elogiou a equipe do Peixe e pediu iniciativa e um jogo coletivo forte ao seu time para que o Colorado possa sair com o triunfo.

Leia mais:

Com objetivos diferentes, Santos e Inter duelam por recuperação

Após espantar seca de gols, Nico López quer vitória do Inter no Brasileirão

“O coletivo tem que ser forte. O Santos é uma equipe qualificadíssima, atual campeão paulista. Temos que ter todos os cuidados. Temos que jogar e ter iniciativa. Sempre foi assim e não será diferente desta vez”, disse o treinador.

Celso Roth também aproveitou para comparar a partida desta quinta-feira, contra o Santos, com o duelo do Inter da última quarta-feira, quando venceu o Fortaleza por 3 a 0, pela Copa do Brasil. Para o treinador, o triunfo da semana passada deixa a equipe mais tranquila para enfrentar o Peixe.

“A diferença é que estamos mais leves. Contra o Fortaleza, tínhamos a obrigação de vencer pelo momento. Na partida contra o Santos também temos obrigação, mas é um jogo com mais igualdade”, declarou.

Com o Inter na 18ª colocação, brigando contra o rebaixamento, o treinador colorado destacou a importância da partida diante do Santos para as pretensões do Inter no Campeonato Brasileiro. “Todos os jogos são decisivos, este é mais um. A expectativa é que possamos fazer um bom jogo técnico e tático”, completou.

Para o duelo diante do Santos nesta quinta-feira, às 21 horas, no Beira-Rio, o técnico Celso Roth deve mandar a equipe a campo com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Anselmo, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon.

Recomendado para você