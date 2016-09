Roth e Ernando criticam arbitragem e reclamam de possível pênalti

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

A derrota para o Atlético Paranaense, por 2 a 1, na Arena da Baixada, manteve o Internacional na briga para sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A arbitragem da partida, porém, não agradou muito à equipe do Inter, que deixou dúvida em lance polêmico envolvendo Nico López e Weverton. O técnico colorado, Celso Roth, e o zagueiro Ernando reclamaram do lance.

O Inter começou ganhando por 1 a 0, com um acerto do meia Valdívia, e se viu próximo de fazer o segundo gol com o atacante Nico López. O uruguaio conseguiu furar a marcação adversária e entrou praticamente sozinho na pequena área, mas caiu na chegada do goleiro Weverton. A arbitragem considerou normal e mandou seguir.

O comandante da equipe visitante, porém, acredita que era lance para penalidade máxima. “Não me cabe falar sobre arbitragem. Só achei que foi pênalti e estou dizendo isso publicamente. Mas o árbitro tem o seu critério, não interferiu em praticamente nada no jogo. Apitou, tirando esse lance, obviamente, muito bem”, disse.

Capitão, o defensor do Inter, Ernando, também acha que o juiz errou e afirma que, se tivesse marcado pênalti, o resultado poderia ter sido diferente. “Tivemos oportunidades com o Nico. Acho que tivemos um pênalti claro, poderíamos fazer o 2 a 0. Seria um jogo totalmente diferente. Mas quinta-feira temos uma partida difícil contra o Vitória. Temos que descansar”, analisou.

A derrota acabou interrompendo o processo de recuperação da equipe gaúcha, que havia conseguido uma vitória diante do Santos na rodada anterior, após 14 jogos sem vencer no Brasileirão. Contudo, o técnico do Inter destacou que não está insatisfeito com a atuação do elenco. “Fizemos substituições, tivemos um rendimento até bem interessante, tivemos oportunidades, um pênalti a nosso favor que eu não sei até agora porque o juiz não marcou, então são coisas que acontecem no futebol. Perdemos o jogo, mas não acho que jogamos tão mal assim, foi uma apresentação razoável”, enfatizou.

O próximo desafio do Internacional será nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Vitória, no Beira-Rio, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

