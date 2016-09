Presidente do Inter rebate Modesto e defende expulsão de Lucas Lima

Vídeos destaque Veja o que rolou nos bastidores do Timão antes do duelo contra o Sport-PE

Após as fortes declarações do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, à Espn, sobre a arbitragem da partida entre Internacional e Santos, na última quinta-feira, o mandatário do Internacional, Vitorio Piffero, se manifestou, e contestou o comportamento do chefe do Peixe.

Na vitória do Colorado, por 2 a 1, o árbitro Rodrigo Batista Raposo, entre outros lances polêmicos, expulsou o meia Lucas Lima, deixando um dos principais nomes da equipe de Dorival Júnior fora do clássico contra o Corinthians, no próximo domingo. Para Piffero, porém, a exclusão do atleta foi correta.

“O Lucas Lima fez cera e tomou amarelo. Depois, repetiu o comportamento, então levou outro. O árbitro ia fazer o quê? O Lucas errou, e o Modesto vai perceber também”, afirmou Vitorio, também à Espn.

Sobre o fato de o presidente santista ter alegado má intenção do árbitro do jogo, o mandatário colorado também rebateu Roma, negando qualquer chance de atitude intencional de Raposo.

“A CBF coloca, mais ou menos, dez árbitros para o sorteio, é totalmente aleatório. Não tem como pensar na possibilidade de manipulação para prejudicar qualquer clube”, finalizou Piffero.

Com um a mais, o Inter conseguiu quebrar o jejum de 14 rodadas, vencendo de virada, por 2 a 1. De quebra, a equipe de Celso Roth saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando agora a 15ª posição, com 27 pontos.

