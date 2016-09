Paulão treina e pode voltar à equipe antes do jogo contra o Vitória

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O técnico Celso Roth poderá contar com mais um reforço em seu sistema defensivo para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira. A equipe do Inter terá de volta o zagueiro Paulão, que sofreu uma concussão cerebral e uma extração de dente, após choque forte com seu colega de zaga, Ernando, na vitória para o Santos, por 2 a 1. No CT do Parque Gigante, ele retomou as atividades nesta terça e será reavaliado pelo departamento médico até o jogo contra o adversário direto.

Leia mais:

Contraprova não indica doping e Jacsson pode voltar a atuar

Sasha retorna aos treinos, mas Vitinho pode ser desfalque diante do Vitória

Paulão começou um trabalho de recondicionamento físico nesta terça. Participou de uma roda de bobinho, com toques curtos de bola e treinou ao lado de Gustavo Ferrareis, Andrigo, Brenner, Artur e os dois goleiros reservas. Mesmo tendo antecipado o prazo inicial de sete dias fora dos campo, o jogador ainda segue como dúvida para o treinador.

Sem saber se terá ou não Paulão, Roth esboçou uma equipe titular, contra o Vitória. Com a manutenção de Eduardo na posição do zagueiro, a provável escalação do Inter será: Danilo Fernandes; William, Paulão (Eduardo), Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon.

Fora da zona de rebaixamento, o Colorado está na 16ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. Enquanto o Vitória somou 26, e está na degola, na 18ª posição. O Inter irá receber o time baiano no Beira-Rio, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada da competição nacional.

Recomendado para você