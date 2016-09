Internacional põe ingressos a R$ 10 para “finais” contra Figueira e Coxa

Desesperado após a derrota para o lanterna América Mineiro nesta segunda-feira, o Internacional tenta se recompor de olho nas próximas rodadas. O Colorado voltará a atuar longe de casa no domingo, novamente em Minas, contra o Atlético-MG, e em seguida terá duas verdadeiras decisões no Beira-Rio contra Figueirense (01/10) e Coritiba (05), times que também lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Para impulsionar o clima decisivo, a diretoria colorada decidiu colocar ingressos a preços promocionais de R$ 10 para os sócios-torcedores do clube nas arquibancadas inferior e superior do Beira-Rio. O jogo contra o Coxa será num sábado, às 21h; o duelo contra o Figueira será na quarta-feira seguinte, às 19h30.

A derrota por 1 a 0 contra o América só não complicou ainda mais a situação do Colorado porque seus concorrentes diretos contra a degola – Santa Cruz, Figueirense, Vitória, Cruzeiro e Sport – tropeçaram na rodada. O Inter ocupa a 18ª posição, com 27 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Faltando 12 rodadas para o final do campeonato, o Internacional não terá vida fácil para se salvar do primeiro rebaixamento de sua história no Brasileirão. Afinal, o Colorado ainda enfrentará os três principais postulantes ao título (Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG) e outros clubes da parte de cima da tabela que sonham com o G4 (Botafogo, Grêmio, Ponte Preta e Corinthians).

Antes disso, nesta quinta-feira, o Internacional dá uma pausa no Brasileiro e entra em campo pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Devido à vitória por 3 a 0 na ida, o técnico Celso Roth deve mandar a campo um time completamente reserva.

Confira os últimos jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro:

Atlético-MG (fora)

Figueirense (casa)

Coritiba (casa)

Botafogo (fora)

Flamengo (casa)

Grêmio (fora)

Santa Cruz (casa)

Palmeiras (fora)

Ponte Preta (casa)

Corinthians (fora)

Cruzeiro (casa)

Fluminense (fora)

