Internacional perde último jogo-treino antes de estreia no Gaúcho

O Internacional perdeu para o Tubarão-SC por 2 a 1, em seu último jogo-treino antes de iniciar as competições oficiais de 2017. O gol colorado foi marcado por Aylon. A partida também encerrou o período de trabalho da equipe em Viamão.

O jogo teve quatro tempos de 30 minutos, com o técnico Antonio Carlos Zago utilizando três formações diferentes. A titular atuou nos primeiros dois períodos, que terminaram 0 a 0, e contou com Marcelo Lomba; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Fernando Bob, D’Alessandro e Seijas; Diego e Roberson.

Vale lembrar que Danilo Fernandes, titular em 2016 e que deve ser o goleiro principal do elenco, está com a Seleção Brasileira para o amistoso contra a Colômbia, nesta quarta-feira.

No terceiro tempo, o Tubarão chegou ao primeiro gol, com Alex Nemetz, ex-Inter. Depois, nos últimos 30 minutos, Aylon empatou para o Colorado, mas Marcos Vinícius desempatou novamente a favor dos catarinenses.

Agora, o elenco dos gaúchos terão folga nesta quarta-feira e, a partir de quinta, volta a trabalhar no CT do Parque Gigante, visando à estreia do estadual, no próximo domingo, contra o Veranópolis, fora de casa.

A partida inicial do Gauchão marcará o início da passagem de Antonio Carlos Zago como técnico do Inter. Sua principal missão, em 2017, é levar o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.