Internacional convoca torcida para sua reapresentação

O Internacional terminou o ano de forma triste, sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Contudo, isso agora é passado e está na hora de começar a temporada de 2017 e o caminho para o retorno para a Série A.

Visando buscar o apoio do torcedor para esse ano importante para o clube e sob o lema “Nada vai nos separar”, o Internacional convocou a sua torcida para a reapresentação do elenco, nesta quarta-feira.

Sem nenhum grande reforço e com o retorno do meio-campista D’Alessandro, os jogadores do time colorado irão se reapresentar na manhã da quarta-feira e, às 11 horas, os atletas irão se reunir na Sala de Conferência do estádio Beira-Rio. O momento mais esperado para a torcida é a subida dos jogadores ao gramado, que está programada para as 11h30.

O acesso à arquibancada do estádio será pelo Portão 7 e os portões serão abertos uma hora antes da entrada do time ao gramado. A principal novidade para os torcedores será o técnico Antônio Carlos Zago, que chega do Juventude para comandar o time gaúcho.

Nessa temporada, além do acesso à primeira divisão, o Internacional irá tentar conquistar o seu sétimo título consecutivo do Campeonato Gaúcho, algo nunca realizado pelo Grêmio, e também irá disputar a Copa do Brasil e a Primeira Liga.

Confira a programação da pré-temporada do Inter:

11/01 – 10h: Reapresentação no CT Parque Gigante

11/01 – 11h: Abertura oficial da temporada na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio

11/01 – 11h30: Saudação da torcida no gramado do Gigante

11/01 a 15/01: Atividades no CT Parque Gigante

16/01 a 25/01: Atividades no Hotel Vila Ventura, em Viamão.