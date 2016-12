Inter renova com Alan Ruschel até 2018 e põe estrutura à disposição

Um dos seis sobreviventes do voo da Chapecoense, o lateral esquerdo Alan Ruschel pertence ao Internacional. Na manhã deste sábado, por meio de uma nota postada em seu site oficial, o clube de Porto Alegre anunciou a renovação de contrato do jogador.

Na noite de sexta-feira, o Inter e o atleta entraram em acordo para prorrogar o vínculo até dezembro de 2018. Alan Ruschel assinará seu novo contrato apenas em janeiro de 2017, no início dos trabalhos da nova gestão, encabeçada pelo presidente Marcelo Medeiros.

Contratado pelo Internacional na temporada de 2014, Ruschel foi emprestado à Chapecoense em 2016 e tem vínculo com a equipe catarinense até maio de 2017. Um dos seis sobreviventes do voo que sofreu um acidente a caminho de Medellín, o atleta trabalha em sua recuperação.

Marcelo Medeiros, novo presidente do Internacional, e Roberto Melo, vice de futebol do time colorado, participaram do encontro que selou a renovação de contrato do jogador até 2018. Na reunião, o clube colocou à disposição do lateral esquerdo toda a sua estrutura.