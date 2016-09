Inter espera contraprova para iniciar defesa do goleiro Jacsson

Vídeos destaque Hudson admite falta de confiança no elenco do São Paulo

O Internacional aguarda o resultado da contraprova para iniciar a defesa do goleiro Jacsson, flagrado com a substância proibida cortisona no exame antidoping realizado após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 17 de julho. Vice-presidente jurídico do Colorado, Giovani Gazen revelou que o atleta garantiu não ter usado nenhuma substância proibida.

“A cortisona pode ser um antigripal ou um anti-inflamatório. Estamos iniciando os procedimentos. O primeiro passo diante da firmeza do atleta de que não usa nenhum estimulante ou coisa parecida foi solicitar uma contraprova na Universidade de Los Angeles, cuja resposta deve sair nos próximos 15 dias”, disse o dirigente em entrevista à Rádio Guaíba.

“Nós nos reunimos longamente com o atleta. Ele até trouxe medicamentos que poderia ter tomado, como spray para o nariz, e vamos fazer o exame laboratorial para ver se isso teria o efeito para caracterizar aquele tipo de cortisona detectado. Estamos iniciando, estudando o processo. Nós acreditamos que seja algo assim, algum remédio ou pomada. Algo desse tipo”, acrescentou.

Certo é que, enquanto o resultado da contraprova não sai, Jacsson foi afastado do duelo contra o Fortaleza, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O arqueiro também não participará dos treinos com o restante do elenco colorado, sendo esse um procedimento normal de acordo com o vice-presidente jurídico do clube.

Gazen explicou que tempo em que o goleiro ficará sem treinar será abatido em uma eventual punição ocorrida em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

“Foi uma decisão de praticidade. Se houver o cumprimento de uma pena, esse período em que ele está afastado já conta para uma eventual penalização. Isso é uma atitude usual que fizemos pedindo o afastamento do atleta enquanto não estiver clara essa questão”, concluiu.

Com 24 pontos, o Inter ocupa o 17º lugar do Brasileirão, sendo a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O time comandado por Celso Roth buscará se reabilitar no torneio nacional na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), diante do Santos, no Beira-Rio. Na última quarta, o Colorado pôs fim a um jejum de 14 partidas sem vencer ao derrotar o Fortaleza, por 3 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

