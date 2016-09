Herói da vitória colorada, Aylon comemora fim de jejum: “Alívio”

O atacante Aylon pode se considerar o herói do Internacional na noite desta quinta-feira. No Beira-Rio, o jogador fez o gol da virada na vitória por 2 a 1 sobre o Santos e ainda evitou o tento de empate do Peixe, já nos minutos derradeiros da partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o camisa 18 comemorou o término de um jejum que durava 14 jogos ou 84 dias sem triunfos na competição.

“Alívio pela vitória, pelos três pontos, havia uma sequência grande que a gente não conseguia vencer. Agora é pensar todo jogo como uma final, pensar que no domingo tem outro jogo importante fora de casa e temos que buscar mais vitórias”, considerou Aylon ao canal Sportv.

O atacante de 24 anos ainda contou com a sorte nesta noite. Quando o placar ainda apontava o empate por 1 a 1, Aylon se posicionou bem após rebote em cobrança de escanteio, a bola tomou grande altura, mas caiu no peito do atleta, que só teve o trabalho de ficar parado para anotar o gol da virada colorada.

Aylon, no entanto, fez questão de dividir os méritos da vitória. “Teve ajuda dos companheiros, todo mundo correu, batalhou, as coisas mudaram um pouco. A bola bateu e voltou no meu peito. Agora no final tive a felicidade de tocar na bola senão o Copete ia fazer o gol, e ela saiu por muito pouco”, acrescentou, ressaltando o público de mais de 34 mil torcedores presentes no Beira-Rio.

“Acho que as coisas agora voltam ao normal, a confiança volta, temos que agradecer a torcida que nos empurrou e foi fundamental”, concluiu.

Certo é que, com a vitória, o Internacional, enfim, deixa a zona de rebaixamento ao somar 27 pontos, colocando-se no 15º lugar, superando Sport e Figueirense nos critérios de desempate. O próximo compromisso colorado será o Atlético-PR, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

