Goleiro reserva do Internacional é flagrado em exame antidoping

O Internacional anunciou, por meio de nota oficial, que recebeu notificação sobre o goleiro Jacsson, do elenco profissional, que acabou testando positivo em exame antidoping, após partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A substância não foi divulgada pelo departamento jurídico do Colorado. Curiosamente, o volante Arouca, do Verdão, foi pego no mesmo exame, após a partida entre gaúchos e paulistas.

O aviso chegou ao time gaúcho na última terça-feira. Tendo isso em vista, para evitar maiores problemas, o arqueiro foi retirado da lista de relacionados para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta, pela Copa do Brasil.

Ainda segundo a nota do jurídico, o Inter já iniciou os trâmites necessários para defender o jovem atleta. O clube também reiterou que confia na inocência de Jacsson, citando “seu retrospecto de atleta exemplar”.

O vice-presidente de futebol do Colorado, Fernando Carvalho, também assinou nota, confirmando a saída do goleiro dos relacionados para o jogo desta quarta, e anunciando Daniel como seu substituto.

Vale lembrar que o reserva imediato do titular Danilo Fernandes é Marcelo Lomba, que não pode jogar na Copa do Brasil, pois já defendeu o Bahia na competição. O Inter encara o Fortaleza às 21h45 (de Brasília), dentro de casa, tentando iniciar bem sua caminhada no torneio nacional.

