Garotos do Inter celebram chance recebida no triunfo contra o Brasil-RS

Não foram apenas os atletas titulares do Internacional que mudaram na vitória desta quarta-feira, contra o Brasil-RS, pela Primeira Liga, em relação a estreia da equipe na temporada, em empate com o Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho. Usando uma formação com reservas e garotos da base, o Colorado mostrou evolução em seu futebol.

Um dos destaques na partida, o centroavante Brenner, agradeceu a oportunidade recebida do técnico Antônio Carlos, seu comandante no Juventude, ex-clube do atleta. O jogador anotou o segundo gol no triunfo do Colorado.

“Hoje pude fazer um belo jogo, um belo gol e, o mais importante, é a vitória. Ele (Zago) conhece o meu trabalho e facilita. Mas o mais importante é que pude aproveitar a oportunidade que ele me deu”, disse o atleta de 22 anos.

Outro jovem que teve sua chance nesta quarta-feira foi Junio, de 19 anos. Amigo pessoal do lateral-direito William, também cria da base, o atleta diz que se inspira no colega, campeão olímpico no Rio 2016.

“Pego ele (William) como exemplo. Saiu da base, trabalhou, buscou seu espaço, conseguiu. Vou continuar trabalhando aqui para, quando precisar de mim, poder corresponder”, afirmou.

Com o resultado, o Inter ocupa a primeira posição do Grupo A, com três pontos, ao lado do Fluminense. Na próxima rodada da Primeira Liga, o Internacional recebe o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Antes disso, porém, o Colorado tem compromisso pelo Campeonato Gaúcho, às 17h (de Brasília), contra o Novo Hamburgo, também em casa.