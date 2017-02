Em primeiro jogo no Beira-Rio, Inter espera se recuperar no Gauchão

O Internacional não começou o Campeonato Gaúcho com o pé direito. Na estreia da competição, o clube acabou empatando com o Veranópolis. Agora, o time do técnico Antonio Carlos Zago pretende utilizar o Beira-Rio como arma para conseguir somar os três pontos no Estadual.

Neste sábado, o Inter encara o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, às 17h00 (de Brasília), em partida que abrirá a segunda rodada do Gauchão. A partida, além de voltar a colocar o torcedor colorado frente aos seus jogadores, marcará o retorno do meia argentino Andrés D’Alessandro ao Campeonato Gaúcho.

No último treino comandado por Zago, o comandante realizou treinos leves e um rachão, onde esboçou o time que deve entrar em campo contra o Novo Hamburgo. Apesar de contar com a volta do atacante Diego, que se recuperou de lesão, o técnico perderá peças importantes para a partida.

Valdívia, Fabinho, Eduardo Sasha, Gustavo Ferrareis, Anselmo e Ariel seguem no departamento médico e não tem previsão de retorno para o sábado. Outros dois atletas que podem ficar de fora são o lateral esquerdo Uendel e o volante Rodrigo Dourado, que sentiram cansaço após a partida da Primeira Liga.

“Em relação ao time titular ou reserva, você terá sempre uma base. Trato todos iguais. Não vejo como titular ou reserva. Temos alguns problemas, como o Uendel e Dourado, que não treinaram porque estão cansados e sentiram o desgaste. O Bob está com uma dor abdominal e não sei se poderei utilizá-lo. O Ceará está melhor e fica à disposição”, avaliou Zago.

Recém-contratado, o lateral Carlinhos treinou entre os titulares nesta sexta-feira, mas ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não deve entrar em campo.

Diferentemente do Internacional, o Novo Hamburgo começou o Estadual com uma vitória e ocupa a terceira colocação da competição. Para o meia Preto, a equipe do técnico Beto Campos tem potencial para surpreender o adversário.

“Sabemos que será um jogo que devemos errar o mínimo possível. A equipe do Inter tem muita qualidade, mas temos tudo para fazer um grande jogo”, destacou o meio-campista Preto.

SC São Paulo x Juventude – O Juventude visita o São Paulo também neste sábado. A ex-equipe de Carlos Antonio Zago, hoje no Internacional, teve dificuldades no primeiro duelo do Estadual.

Na estreia da competição, o Juventude ficou no empate por 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, mesmo jogando em casa.

O time poderá contar com o retorno do atacante Tadeu. Depois de deixar o clube em 2007, o jogador retorna ao Juventude e já possui situação regularizada para poder estrear com a camisa verde e branca.

INTERNACIONAL X NOVO HAMBURGO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 04 de fevereiro de 2017, sábado

Horário: 17h00 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Farias (RS)

Assistentes: Alexandre Kleiniche (RS) e Matheus Olivério Rocha (RS)

Internacional: Danilo Fernandes; Junio, Klaus, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado (Charles), Seijas, D’Alessandro e Diego; Roberson e Nico López

Técnico: Antonio Carlos Zago

Novo Hamburgo: Matheus Cavichioli; Léo, Júlio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Jardel, Preto e Júlio Abu; Branquinho e João Paulo

Técnico: Beto Campos