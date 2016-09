Derrotado pelo Vitória, Roth admite atuação “muito ruim” do Inter

Next

Em um confronto direto na tentativa de fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrentou o Vitória na noite desta quarta-feira e acabou derrotado por 1 a 0. Após o revés diante de mais de 24 mil torcedores no Beira-Rio, o técnico Celso Roth admitiu o rendimento abaixo do esperado.

“Por nossas últimas apresentações, surgiu uma expectativa positiva, mas tivemos uma atuação muito ruim. A torcida, fantástica contra o Santos, hoje viu um jogo muito ruim. Até criamos algumas chances, mas muito desorganizados. Merecemos perder”, declarou.

O gol do Vitória saiu logo no começo da etapa complementar. Após cobrança de falta efetuada por Marinho, Zé Love usou a cabeça para desviar e Kanu apareceu livre para marcar o único tento da partida. O time baiano foi comandado por Argel, velho conhecido dos colorados.

“Vamos rever algumas coisas para sair dessa situação. Sabemos que tem muita pressão e precisamos conviver com ela”, disse Roth. “Sabíamos que o Vitória jogaria por uma bola e nos marcaria. Isso precisa ser corrigido”, acrescentou o treinador, com seu cargo ameaçado.

Com apenas 27 pontos, dois a menos que o Vitória, o Internacional ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, à frente apenas Santa Cruz e América. Na 27ª rodada do torneio nacional, às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, a equipe visita o América-MG.

Recomendado para você