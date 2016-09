De olho no Santos, Internacional foca preparação física em treino

O Internacional segue se preparando para a partida contra o Santos, na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe realizou mais uma atividade no CT Parque Gigante.

Leia mais:

Inter espera contraprova para iniciar defesa do goleiro Jacsson

Em treino realizado pela manhã, o foco foi o aprimoramento físico do elenco. As novidades foram os retornos de alguns atletas que estavam afastados por lesão. Anderson, Vitinho e Eduardo Sasha trabalharam normalmente com o restante do grupo.

Por outro lado, a atividade, comandada pelo preparador João Goulart, contou com alguns desfalques. O zagueiro Paulão foi liberado pelo clube e o volante Rodrigo Dourado, campeão olímpico pela Seleção, ficou na academia, realizando trabalho especial.

O Inter tenta se recuperar no Nacional. A equipe não vence desde a oitava rodada, e já teve três treinadores na competição: Argel Fucks, Falcão e, agora, Celso Roth. Após o empate por 1 a 1 contra o Sport, no último domingo, o Colorado acabou a rodada na zona de rebaixamento, com 24 pontos.

Neste domingo, o elenco terá o dia de folga, retornando aos treinos na segunda-feira, quando o grupo trabalhará em dois períodos.

Recomendado para você