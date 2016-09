Danilo Fernandes comemora ambiente mais leve após vitória sobre o Santos

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

A vitória do Internacional sobre o Santos por 2 a 1 na última quinta-feira foi responsável por fazer o Colorado voltar a somar três pontos no Campeonato Brasileiro mas, também, por melhorar o ambiente do clube. O goleiro Danilo Fernandes admitiu que a vitória tirou uma “nuvem negra” do vestiário.

“A gente tinha que vencer, e vencemos ontem (quinta-feira). O vestiário ficou mais leve, o ambiente é legal. Todo mundo parece que descarregou um peso que havia nas costas. Estávamos ansiosos pela vitória no Brasileirão. É muito bom vencer, mas já acabou”, comentou o goleiro em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Apesar da vitória, o Colorado ainda tem que correr atrás do prejuízo neste Brasileirão. Com 27 pontos somados, a equipe deixou a zona de rebaixamento, mas está empatado em número de pontos com o Figueirense, primeiro time da degola.

Para continuar a reabilitação, o Inter enfrenta o o Atlético-PR, neste domingo, às 16h00 (de Brasília), na Arena da Baixada. O duelo, válido pela 24ª rodada da competição, pode fazer com que o Colorado se distancie ainda mais do perigo da Série B.

“Já acordamos pensando no Atlético-PR, em outro jogo, outra guerra que precisamos vencer. A situação não está legal e precisamos subir na tabela”, acrescentou o goleiro.

