Contraprova não indica doping e Jacsson pode voltar a atuar

O Internacional pode ter um reforço para a continuação do Campeonato Brasileiro. No dia 31/08, o goleiro Jacsson acabou testando positivo em exame antidoping após duelo contra o Palmeiras. Nesta terça-feira, no entanto, um segundo exame da contraprova não confirmou o doping e o goleiro está livre para voltar a atuar pelo clube gaúcho.

O primeiro exame, realizado na UCLA, Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, detectou a substância corticoide. No entanto, em contraprova realizada no dia seguinte, não foi encontrado a substância.

“Pedi para que eles refizessem o testo no sábado, mesmo se o laboratório não funcionasse naquele dia (03 de setembro), já que tínhamos pressa. O exame foi refeito e a nova contraprova deu níveis abaixo de 30 nanogramas, logo, abaixo da linha de corte que é considerado doping”, avaliou Fernando Solera, presidente da Comissão Nacional de Controle de Doping da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em entrevista ao jornal Zero Hora.

Com o novo resultado, Jacsson não terá que cumprir os 30 dias preventivos sem atuar e poderá voltar a ser relacionado pelo técnico Celso Roth. O próximo jogo do Colorado é nesta quinta-feira, no Beira-Rio, às 21h00 (de Brasília), contra o Vitória, em briga direta contra o rebaixamento.

