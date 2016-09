Celso Roth não define time que enfrenta o América-MG

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O técnico Celso Roth comandou neste sábado o último treino em solo gaúcho antes da partida desta segunda-feira, contra o América-MG. O comandante não confirmou o time que irá entrar em campo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade contou com os jogadores titulares na derrota para o Vitória, que trabalharam apenas na academia na última sexta. Em campo reduzido, Roth promoveu atividades táticas com os atletas. Os desfalques ficaram por conta de Vitinho, com lesão no pé direito, e Geferson, com um entorse no tornozelo esquerdo.

Além dos dois jogadores, o Colorado também não poderá contar com Leandro Almeida, Ariel, Jair e Marquinhos, entregues ao departamento médico.

O Internacional encontra-se na 18ª colocação e busca a recuperação no Brasileiro contra o lanterna América-MG, na próxima segunda-feira, no Independência.

