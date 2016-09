Celso Roth monta time misto com Alex improvisado na lateral esquerda

O técnico Celso Roth irá cumprir as expectativas e montar uma equipe mista para o duelo do Inter desta quinta-feira, diante do Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No treino que definiu o time nesta quarta, o treinador apresentou uma escalação com oito modificações em relação à que entrou em campo diante do América-MG, na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Em trabalho realizado no período da tarde, no CT do Ceará, o comandante realizou um treino tático em que esboçou sua equipe titular. Para enfrentar o Fortaleza, o técnico Celso Roth afirmou que sacaria do time atletas desgastados fisicamente e emocionalmente e acabou tirando da escalação William, Ernando, Artur, Rodrigo Dourado, Valdívia, Aylon e Eduardo Sasha. Além deles, o volante Anselmo, que já atuou na Copa do Brasil pelo Joinville, não pode entrar em campo pelo Colorado e também não irá a campo.

Com isso, a escalação esboçada por Celso Roth, com Alex improvisado na lateral esquerda, contou com Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Eduardo e Alex; Fernando Bob, Fabinho, Seijas, Anderson e Gustavo Ferrareis; Brenner.

Para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, o Inter vive situação tranquila. Como venceu o jogo de ida no Beira-Rio por 3 a 0, o Colorado pode até perder para o Fortaleza por 2 a 0 ou por três gols de diferença caso balance as redes, e mesmo assim se classifica.

O jogo desta quinta-feira entre Fortaleza e Internacional está marcado para as 19h15 (de Brasília) e será realizado na Arena Castelão. Quem avançar conhecerá seu adversário das quartas de final da Copa do Brasil em sorteio marcado para as 9h (de Brasília) da próxima sexta-feira.

