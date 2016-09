Celso Roth define equipe e Eduardo comemora chance entre os titulares

O Inter fez seu último trabalho no CT Parque Gigante neste sábado de manhã e o técnico Celso Roth praticamente definiu a equipe que enfrenta o Atlético-PR, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada. Com quatro mudanças em relação à última partida do Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira, diante do Santos, o Colorado vai em busca da segunda vitória consecutiva no torneio nacional.

Um dos jogadores a ganhar uma oportunidade no time é o zagueiro Eduardo. Substituindo Paulão, que sofreu uma concussão e ficará ao menos sete dias fora, o defensor comemorou a chance e garantiu que realizará um bom papel. “Era a oportunidade que eu estava esperando. Venho trabalhando para isso. Espero que consiga desempenhar bem meu trabalho. Tenho certeza que tudo dará certo”, afirmou.

Além da mudança na zaga, o técnico Celso Roth fará mais três alterações. Após cumprir suspensão, o volante Rodrigo Dourado volta a sua posição no time. O Inter, no entanto, perdeu Fabinho, o outro titular no setor de marcação do meio-campo, também por ter levado o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Para a posição, Eduardo Henrique ganhou a disputa com Anselmo e começa o jogo na equipe. A última modificação é a entrada de Artur na lateral esquerda no lugar de Geferson, que falhou no gol do Santos na última quinta-feira e acabou sacado do time.

O elenco Colorado ainda terá a ausência de mais dois atletas para a partida, ambas no ataque. Eduardo Sasha, com uma tendinite no joelho esquerdo, e Ariel, sofrendo com um desconforto muscular na panturrilha direita, são desfalques para o duelo na Arena da Baixada.

Com todas as modificações, o time que enfrenta o Atlético-PR neste domingo deve contar com Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Seijas, Valdivia e Nico López; Aylon.

