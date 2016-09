Aylon minimiza atuação “de gala”, mas valoriza oportunidade de atuar

Após mais de dois meses sem sequer entrar em campo, Aylon começa a mostrar que pode ser titular do Internacional. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 diante do Fortaleza, nesta quarta-feira, o atacante minimizou a atuação e garantiu que pode fazer ainda mais e ajudar os colorados a deixarem a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“É do futebol. Temos que sempre provar que merecemos espaço. Se entrar em um jogo e não ir bem, você irá para o fim da fila. É uma pressão boa para o melhor. Você sempre tem que mostrar”, declarou o jogador. “Quero ajudar o Inter a sair desta situação”, completou.

Tendo algumas chances de apresentar seu futebol, principalmente no Campeonato Gaúcho, substituindo o então lesionado Vitinho, o atleta de 24 anos, que não jogava desde o empate em 1 a 1 contra o Coritiba, no dia 23 de junho, exaltou a forte competição por titularidade no Inter, mas valorizou o fato de Celso Roth ser um técnico que dá chance às peças.

“O Roth dá confiança. Ainda mais na situação em que estamos. Precisamos disso. Ele dá total liberdade, mas pressiona. Ele falou para eu aproveitar a oportunidade. É difícil ter e ele me deu. Pude aproveitar”, apontou o camisa 18. “Tive oportunidade ontem com o Celso. Com o Falcão eu não tive. Ontem, aproveitei da melhor forma. Sempre quis ajudar e fiz gols, porque o atacante vive disso”, completou.

Sobre a má fase do Internacional, 16º colocado do Brasileirão e com um jejum impressionante de 14 partidas sem vencer na competição, Aylon disse entender a revolta e impaciência por parte da torcida e se revelou igualmente triste, por também ser torcedor do clube.

“Pesa pelo fato de ser torcedor e pensar como eles. Muitas vezes os torcedores agem mais pela emoção. Você tem que se conter, trabalhar mais com a razão, mas pesa. Você quer ajudar muito mais. Quero dar o máximo para sair desta situação. Ninguém queria. Eu como torcedor, mas os outros jogadores também”, finalizou.

Buscando dar fim à seca, adeus ao Z4 e contando com mais de uma semana de folga, já que este fim de semana será reservado para as disputas das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, o Inter volta a campo somente no dia 8, para enfrentar o Santos, no Beira-Rio.

Recomendado para você